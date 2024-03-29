La reutilización de la capa superficial del resort Villa Nova

La estación Villa Nova en Villeneuve-Saint-Georges se encuentra entre la ciudad y los campos, ya que está parcialmente construida sobre el terreno agrícola que la rodea.

Los 700 m3 de tierra vegetal extraída para realizar el trabajo se han conservado y almacenado en el propio derecho de paso de la planta.

La capa superficial es la capa superior del suelo. Con un grosor de 15-40 cm y generalmente de color marrón, posee importantes propiedades de calidad para la biodiversidad y el cultivo: es biológicamente activo, rico en minerales y materia orgánica.

Este suelo, que es adecuado para la plantación, se reutilizará durante la planificación del paisajismo en torno al resort. Esta organización está completamente alineada con el enfoque virtuoso del proyecto: reutilización de materiales en el lugar y limitación de las emisiones de CO y CO2 relacionadas con el transporte.

Lo que caracteriza al proyecto C1 Cable es precisamente el deseo de no dejar nada al azar e incluir desde su diseño todas las disposiciones necesarias para cumplir con los criterios de Alta Calidad Medioambiental para los que ha sido certificado.