El sistema high-step: un dispositivo innovador y seguro

Para elevar los pilones y luego asegurar su mantenimiento, es esencial que los técnicos puedan escalarlos.

En el C1 Cable se eligió un sistema innovador, el HighStep, porque ofrece muchas ventajas.

Se fija un raíl al eje de cada pilón: los profesionales anclan una pedalera cada vez que intervienen.

Equipados con zapatos específicos, pueden entonces accionar los pedales para escalar hasta la cima del pilón. Este dispositivo reduce su esfuerzo físico asegurando la seguridad absoluta.

Más discreto y estéticamente agradable que las escaleras tradicionales, el HighStep está fabricado con aluminio reciclado y con energía 100% renovable, lo que lo convierte en un dispositivo sostenible.

Con este equipamiento, el primer teleférico de Île-de-France confirma una vez más su carácter innovador