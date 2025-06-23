Pruebas para la introducción de las cabinas: ¡fase 2!

Pruebas de entrada a la cabina: fase 2

Tras el inicio de las pruebas de tráfico de cabinas entre las estaciones de Pointe-du-Lac y Limeil-Brévannes a principios de mayo, las cabinas están ahora en circulación en el tramo Limeil-Brévannes > Villa Nova!

Estas pruebas iniciales de tráfico consisten en ajustar y revisar todos los mecanismos a medida que las cabinas pasan por el cable, en cada pilar y en la estación.

Tu teleférico se vuelve cada día más concreto, no solo en el cielo, sino también en el suelo.

Los equipos encargados de los acabados trabajan para asegurar que tus estaciones funcionen perfectamente.

Un poco más de paciencia... Mientras esperáis la puesta en servicio prevista para finales de año, dejamos que imaginéis cuáles serán vuestros futuros viajes entre la ciudad de Créteil y la ciudad de Villeneuve-Saint-Georges, pasando por la ciudad de Limeil-Brévannes y la ciudad de Valenton.