Empleos en C1 Cable

La construcción del cable C1 implica muchos oficios especializados. Entre ellos, los de chatarra y encofrados en la industria de la construcción.

El chatarrero de construcción, aunque hace varias cosas a la vez, es sobre todo albañil. Más concretamente, es un trabajador cualificado. La estabilidad incluso de los edificios más grandes depende de su trabajo.

Depende de él colocar y fijar las barras y mallas de acero para asegurar la construcción de estructuras de hormigón armado. Recibe el refuerzo ordenado por la gestión del proyecto en el lugar y verifica la conformidad y completitud de cada entrega.

Se basa en los planos de ejecución para seleccionar los elementos y los retículos. El chatarra es un actor principal en una obra de construcción y, por tanto, debe ser versátil. Puede que tenga que trabajar lejos de casa e instalar refuerzos en altura o bajo tierra.

El encofrado-carpintero coloca en su lugar el encofrado (estructura temporal) que recibe el hormigón. Revisa las dimensiones de la estructura a realizar, la estabilidad y la estanqueidad del encofrado instalado. Luego procede a hormigón usando un cubo o una bomba de hormigón. Una vez secado el hormigón, retira el encofrado de su estructura.