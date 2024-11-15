Obras en Créteil

La construcción de la futura estación Pointe du Lac y la pasarela peatonal que conecta la estación de metro 8 y el centro comercial François Mitterrand continúa. Los trabajos se trasladarán a una parte de la RD 1 situada en el lado este, para construir una nueva parte del puente peatonal.

¿Qué cambia esto?

Cambio de tráfico en la parte suroeste de la RD 1 a partir del 20 de noviembre de 2024 con mantenimiento de las dos direcciones de tráfico y límite de velocidad de 30 km/h.

Cierre parcial de la RD 1 en ambas direcciones durante 2 noches (de 9 p.m. a 6 a.m.) del 18 al 20 de noviembre, para adaptar las marcas al cambio RD 1. Se espera contaminación acústica como parte de esta operación.

Reapertura total del Chemin des Bassins (route de la Saussaie du Ban) a partir del 20 de noviembre de 2024.

Saïd, el agente local de Cable C1, hará rondas regulares por el sitio y estará a tu disposición para responder a tus preguntas o proporcionarte información. Se le puede contactar por teléfono en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.