Instalación del primer tejado verde en Limeil-Brévannes

Los tejados de las 5 estaciones del cable C1, es decir, unos 2.000 m², así como el tejado de uno de los garajes de la línea, estarán vegetados.

Esta elección se tomó en la fase de diseño del proyecto con el objetivo de promover la integración de los edificios en el paisaje y formar parte del enfoque de Alta Calidad Ambiental (HQE) que guía la construcción del teleférico.

Hacer un tejado verde tiene muchas ventajas.

En términos ecológicos:

- contribuir a reducir superficies urbanas impermeables e islas de calor;

- desarrollar áreas de biodiversidad;

- retener el agua de lluvia.

En términos económicos:

- refuerzo del aislamiento acústico y térmico de los edificios;

- protección de la impermeabilización del tejado;

- Mantenimiento limitado de las superficies.

Tras la instalación de un sistema de drenaje cubierto con suelo adecuado (sustrato) en los tejados, se despliegan rodillos vegetales listos para crecer en las superficies. Están compuestos por diversas plantas resistentes y resistentes: 13 variedades de sedum, geranios de sangre, acinos sabrosos y mejorana silvestre.

Los rodillos se riegan regularmente durante las primeras semanas para favorecer la recuperación, y después solo se requiere mantenimiento anual. Estas plantas tienen la ventaja de estar satisfechas con agua de lluvia.

En resumen, los tejados verdes de tus estaciones contribuirán a la calidad visual y ambiental del primer teleférico urbano de Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités