Cubiertas verdes: recubrimientos ecológicos y estéticos

Los tejados de las 5 estaciones del cable C1, es decir, aproximadamente 2.000 m2, así como el techo de uno de los garajes de la línea, estarán vegetados.

Esta elección se tomó en la fase de diseño del proyecto para promover la integración de los edificios en el paisaje, por un lado, y formar parte del enfoque de Alta Calidad Ambiental (HQE) que guía la construcción del teleférico, por otro lado.

Hacer un tejado verde tiene muchas ventajas.

En términos ecológicos:

- Contribuir a reducir las superficies urbanas impermeables;

- Mejorar la calidad del aire contrarrestando la contaminación urbana reduciendo la tasa de emisiones de CO y CO2;

- Desarrollar áreas de biodiversidad;

- Retener el agua de lluvia.

En términos económicos:

- Refuerzo del aislamiento acústico y térmico de los edificios;

- Protección de la impermeabilización del tejado;

- Mantenimiento limitado en superficie.

Tras la instalación de un sistema de drenaje cubierto con suelo adecuado (sustrato) en los tejados, se despliegan rodillos vegetales listos para crecer en las superficies. Están compuestos por diversas plantas resistentes y resistentes: 13 variedades de sedum, geranios de sangre, acinos sabrosos y mejorana silvestre.

Los rodillos se riegan regularmente durante las primeras semanas para favorecer la recuperación, y después solo se requiere mantenimiento anual. Estas plantas tienen la ventaja de estar satisfechas con agua de lluvia.

En resumen, los tejados verdes de tus estaciones contribuirán a la calidad visual y ambiental del primer teleférico urbano de Île-de-France.

© Île-de-France Mobilités