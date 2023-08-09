Trabajo en Créteil, de septiembre de 2022 a junio de 2023

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2022

Para construir la futura estación C1 Cable, han comenzado las primeras obras realizadas por los concesionarios de la red subterránea.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Para liberar el espacio necesario para la construcción del teleférico, la reubicación de las redes subterráneas es esencial y requiere intervenciones sucesivas.

Île-de-France Mobilités eliminará primero la mediana central de la RD1, a nivel de la estación Créteil – Pointe du Lac, para que las distintas redes se establezcan. A su vez, cada concesionario moverá su propia red:

el Consejo Departamental de Val-de-Marne / red de alcantarillado;

Suez / redes de agua;

Enedis / redes de transmisión eléctrica.

¿Cuál será la duración y las horas del trabajo?

Las obras tendrán lugar desde el 26 de septiembre de 2022 hasta el verano de 2023.

El horario del lugar de trabajo será: de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00.

¿Qué cambia esto?

Dependiendo de las fases de la obra, algunos carriles de tráfico serán neutralizados (véase el mapa al reverso). El tráfico no se interrumpirá, salvo la noche del 26 al 27 de septiembre de 2022, durante la cual se instalará una desviación en ambas direcciones.

Para marcar la zona de trabajo, será necesario un cierre parcial de la RD1, durante la noche del lunes 26 al martes 27 de septiembre de 2022, de 21:00 a 6:00, en ambas direcciones. Se organizará una desviación que se señalará con señales. Las paradas de autobús de las líneas 117, 181, 281, 308 y 12 también se pospondrán en este horario.

Ya seas peatón, ciclista o conductor...

… Os invitamos a estar extremadamente atentos en este sector donde el tráfico está limitado a 30 km/h durante toda la duración de los trabajos.

Se mantendrá el acceso a los servicios de emergencia.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.