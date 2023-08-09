Las obras en Limeil-Brévannes, desde principios de enero hasta principios de abril de 2023

Fecha de publicación: 17 de enero de 2023

Para construir el cable C1, comenzarán las obras en el derecho de paso de la futura estación "Temps Durables*", en la esquina de la Avenue de la Ballastière y la Rue Paul Valéry.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Entre el jueves 5 y el viernes 13 de enero de 2023 se llevará a cabo la limpieza de terrenos.

Están sujetos a autorización prefectural y estarán limitados a lo estrictamente necesario. Este es un paso preliminar esencial para el inicio de las obras de construcción en tu futura planta.

Las operaciones de desbroce se realizan en invierno, fuera del periodo de cría de aves y murciélagos.

Un equipo de ecólogos realizó un inventario de los yacimientos con problemas ecológicos aguas arriba del trabajo, y se asegura de que se conserven y preserven mientras

durante todo el trabajo en la estación.

Entre mediados de enero y principios de abril de 2023, realizaremos las operaciones necesarias para comenzar los trabajos en la estación.

Se trata de preparar el terreno (terrapléns finos, retirada de material excavado), delimitar el perímetro e instalar el equipo del sitio (equipo, sitio remoto, camino).

El terreno estará asegurado con valles. Los árboles y el mobiliario urbano que bordean el lugar estarán protegidos.

El tráfico de camiones será gestionado por los acompañantes, quienes también se encargarán de la limpieza del lugar y sus alrededores.

¿Cuáles serán las horas de trabajo?

El horario del lugar de trabajo será: de lunes a viernes, de 7:30 a 12:00 y de 13:30 a 17:30.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.

* El nombre de la estación es provisional