¡El trabajo avanza en Temps Durables*!

Tras asegurar el lugar y preparar el terreno, los compañeros construyeron los cimientos de la estación y los pilones.

En la ubicación del futuro sistema teletransportado y los pilones, primero se preparó el terreno para recibir la máquina perforadora (máquina usada para hacer los pilotes de cimentación).

Los pilotes de cimentación se fabrican utilizando la técnica del sinfín hueco: los pilotes se perforan y hormigan en una sola operación continua, y luego se coloca la jaula de refuerzo en el hormigón nuevo.

Los compañeros excavan la zona para prepararse para el siguiente paso: la construcción de las cimentaciones.

*El nombre de la estación es provisional