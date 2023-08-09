Trabajos de concesión: ¿en qué consisten?

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2022

La mayoría de los servicios diarios prestados a los habitantes del territorio pasan por redes situadas bajo la carretera: alcantarillado, gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, etc.

Estas redes deben trasladarse para liberar el espacio necesario para construir el cable C1.

Las intervenciones en estas redes subterráneas serán, por tanto, independientes de la operación del futuro transporte público.