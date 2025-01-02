Trabajos informativos en Limeil-Brévannes - Cierre del aparcamiento en la rue Georges Clemenceau
Publicado el
Se están llevando a cabo trabajos de desarrollo en los alrededores de la futura estación La Végétale.
Desde el 6 de enero de 2025, durante un periodo de aproximadamente 3 meses, el aparcamiento situado en la rue Georges Clemenceau, en la esquina con la Avenue Descartes, está cerrado al tráfico y al aparcamiento.
También se instalará un desvío peatonal a través de la acera frente a la obra.
Saïd, agente local del Cable C1, sigue disponible para informarle en el 06 32 87 00 52.
Gracias por tu comprensión.
Encuentra toda la información a continuación.