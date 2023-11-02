Villeneuve-Saint-Georges: continúan las obras en la avenida John Fitzgerald Kennedy

Los trabajos de reubicación de la red continúan en Villeneuve-Saint-Georges, Avenue John Fitzgerald Kennedy, con vistas a instalar un pilón.

Iniciadas el 30 de octubre, estas operaciones durarán aproximadamente dos meses y requerirán los siguientes ajustes:

- Se instala un sistema alterno regulado por semáforos, lo que provoca interrupciones en el tráfico en ambas direcciones.

- Se recomienda desviar el tráfico para vehículos pesados y ligeros. Ver mapa arriba.

- Se elimina la parada de autobús Rû de Gironde en las líneas E y J2 en dirección a Boissy Saint-Léger.

- Las plazas de aparcamiento en este tramo se cierran durante las obras.

Para más información, contacte con Saïd, su agente local, en el 06 32 87 00 52.