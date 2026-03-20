El trabajo en el RD1 continúa hasta mayo

El trabajo para finalizar el desarrollo del C1 a nivel del RD1 en Créteil continuará hasta mayo para rehacer el trazado de superficie y garantizar las mejores condiciones para la reapertura a los usuarios.

Las condiciones actuales de tráfico se mantienen hasta el final de los trabajos:

El tráfico rodado en la RD1 sigue en ambas direcciones en la parte sureste de la carretera (carril en la dirección Province/París) y el límite de velocidad se mantiene en 30 km/h hasta el final de los trabajos.

Una desviación por carretera a través de la rotonda "Europarc" permanece en funcionamiento para unir el Chemin des Bassins (route de la Saussaie du Ban) en ambas direcciones hasta el final de la obra.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.