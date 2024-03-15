¡El trabajo continúa en Créteil!

¡La construcción de la futura estación Pointe du Lac y el puente peatonal que conecta la estación de metro 8 y el centro comercial François Mitterand continúa! A continuación, se apuntalarán y se apuntalarán para la instalación del pilón de pórtico, situado en la salida de la estación. Paralelamente a estas intervenciones, la construcción del doble pilón que conduce al cierre de la carretera Saussaie du Ban continuará hasta el verano.

¿Qué cambia esto?

- La construcción de la futura estación y el puente peatonal requerirá el traslado del tráfico rodado a la parte noreste de la RD 1, desde el miércoles 20 de marzo hasta el otoño de 2024. No obstante, se mantendrá en ambas direcciones y limitada a 50 km/h.

- El balancín requerirá nuevas marcas que se establecerán durante las noches del lunes 18 al viernes 22 de marzo

- La construcción del pilón de la pórtica requerirá trabajos nocturnos desde el viernes 29 de marzo hasta el miércoles 3 de abril de 2024 entre la 1:15 y las 5:30 de la madrugada, en franjas donde el metro 8 no circula.

Saïd, el agente local de Cable C1, hará rondas regulares por el sitio y estará a tu disposición para responder a tus preguntas o proporcionarte información. Se le puede contactar por teléfono en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.