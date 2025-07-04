En Limeil-Brévannes, el sol saldrá

El tejado de uno de los dos talleres-garajes de la estación Limeil-Brévannes estará cubierto por una instalación fotovoltaica, que reducirá la huella de carbono de esta estación. 500 m² de paneles solares producirán 103.600 kWh de electricidad verde al año. Esta fuente alimentará la iluminación de la central, los enchufes, el convector, el calentador de agua y la grúa aérea.

Esta disposición es uno de los muchos compromisos asumidos en materia de desarrollo sostenible y contribuye a la certificación de Alta Calidad Ambiental (HQE) – Infraestructura Sostenible ©.

©Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot