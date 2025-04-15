¡Las cabinas del C1 Cable están llegando!

Entrega en curso: 87 cabinas del cable C1.

Colgados del cable cuando llegaron, fueron devueltos directamente y asegurados en su garaje mientras esperaban las primeras pruebas de tráfico y luego sus primeros pasajeros. ¡Ya hay 18 cabinas nuevas de tu teleférico!

Diseñado para tu comodidad y la de miles de viajeros:

Camarotes cómodos con 10 asientos

Un diseño sobrio y elegante, votado por los habitantes de la región de Île-de-France

100% accesible para personas con movilidad reducida, bicicletas y carritos gracias a su asiento modular de banco

Equipado con pantalla para pasajeros, sistema de sonido, interfono y cámara de vigilancia

