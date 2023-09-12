¡Participa en la Échappée Végétale y conoce al C1 Cable en tu camino!

Respira profundamente al aire fresco participando en la caminata itinerante "l'Échappée Végétal" que tendrá lugar el 30 de septiembre.

Interrumpida por todo tipo de actividades, recorrerá La Végétale desde Créteil hasta Mandres-les-Roses.

Saïd, tu agente local, te estará esperando en La Végétale, en Limeil-Brévannes, frente al distrito de Temps Durables y a un paso de tu futuro resort.

Entre información y pequeñas sorpresas para todos, ¡no te decepcionarás!