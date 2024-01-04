POINTE DU LAC: VELAS PARA SOSTENER EL PUENTE PEATONAL

La construcción de la parte oriental del puente peatonal ya está bastante avanzada. Tras los cimientos y la instalación de pilares a una profundidad de casi 10 metros, los muros de hormigón, llamados "velas", se elevan ahora sobre el RD1. Apoyarán la estructura que permitirá acceder fácilmente al cable C1 y al Metro 8 desde el centro comercial François Mitterrand.

La parte occidental del puente peatonal será construida por la RATP ("Puente Peatonal de la Unión") para permitir el cruce de la vía del metro y la modificación del edificio de pasajeros actual (creación del nuevo acceso).