Grúas premuros y grúas torre: todo un proceso de ingeniería

Para construir los edificios de ciertas estaciones y garajes, se utiliza una tecnología industrial relativamente reciente: los premuros.

Los pre-muros son hechos a medida y justo a tiempo, en Île-de-France y Maine-et-Loire. Están compuestos por dos paredes paralelas de hormigón delgadas unidas entre sí mediante refuerzo metálico.

El interior de las dos paredes se rellena entonces con hormigón colado en situ. La elección del grosor del premuro y la posición relativa de los muros permite adaptarse a las necesidades de cada lugar.

Una vez entregada en el lugar, una grúa torre o una grúa móvil, según el caso, permite manejar estos enormes muros que pesan varias toneladas cada uno.

Desde el diseño hasta la instalación, un equipo completo de profesionales trabaja conjuntamente: arquitectos, oficinas de diseño y/o método, departamentos de QSE (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente), supervisores de obra, industriales, transportistas, operadores y operadores de grúas.

¡Saludemos la profesionalidad y coordinación de todos estos interesados!