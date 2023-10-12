Cable

Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

¡Los carritos son bienvenidos en el teleférico Cable C1!

¡Usar el transporte público con facilidad con un carrito es, sin duda, el sueño de cualquier padre, a diario!

Las cabinas del teleférico Cable C1 funcionan con tal frecuencia durante la hora punta (- 30 segundos) que siempre habrá un lugar para tu carrito.

  • Estaciones de fácil acceso para ir a pie;
  • Suaves pendientes por todas partes
  • y por lo tanto 0 ascensores, 0 escaleras mecánicas, 0 escaleras;
  • una presencia humana en cada estación;
  • no había diferencia de nivel entre el muelle y las cabinas;
  • una cabaña cada 30 segundos.

¡Juego de niños!