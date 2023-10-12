¡Los carritos son bienvenidos en el teleférico Cable C1!
¡Usar el transporte público con facilidad con un carrito es, sin duda, el sueño de cualquier padre, a diario!
Las cabinas del teleférico Cable C1 funcionan con tal frecuencia durante la hora punta (- 30 segundos) que siempre habrá un lugar para tu carrito.
- Estaciones de fácil acceso para ir a pie;
- Suaves pendientes por todas partes
- y por lo tanto 0 ascensores, 0 escaleras mecánicas, 0 escaleras;
- una presencia humana en cada estación;
- no había diferencia de nivel entre el muelle y las cabinas;
- una cabaña cada 30 segundos.
¡Juego de niños!