¡La instalación del primer cable ferroviario del tractor-portador entre las estaciones de Pointe du Lac y Limeil-Brévannes está en el horizonte! En primer lugar, debe instalarse toda una gama de maquinaria para permitir futuras operaciones. Esta instalación acaba de empezar. Y el primer paso se completó con éxito el último fin de semana de abril.

Misión: proteger las vías férreas de la SNCF de 120 m de ancho en Valenton entre dos puentes, el de la Línea de Alta Velocidad y el de la RN 406.

1. Erigir 2 torres de grúa a cada lado de las vías de la SNCF.

2. Conectar sus dos brazos de volante de inercia que sirven como ojales de cable, sobre las vías del tren.

3. Sujetarlos en una estructura situada entre las vías de la SNCF.

Esta imponente maquinaria ha sido posicionada al milímetro de tal manera que cumple todas las condiciones de seguridad y un tirón exitoso de cables. A partir de ahora, las vías del tren están protegidas para el tirón de cables del primer bucle de cable.

Los equipos, estudios y trabajos implicados en esta operación cumplieron su misión con profesionalidad. A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas (viento y lluvia) al levantar las dos grúas, las operaciones se llevaron a cabo de forma segura, precisa y eficiente.

¡Enhorabuena a los equipos!

Estas operaciones se realizaron en colaboración con la SNCF y requirieron la interrupción del tráfico de trenes de mercancías. ¡Esta fecha se había determinado hace varios años!

Pronto se instalarán otras protecciones, por encima de la carretera nacional, sin impacto en el tráfico viado.

© Île-de-France Mobilités / Doppel France