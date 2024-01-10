CASI 1200 ESTUDIANTES YA HAN PARTICIPADO EN LOS TALLERES DE LA ESCUELA DE CABLE C1

4 escuelas en Créteil y Limeil-Brévannes se beneficiaron de talleres educativos, dirigidos por Saïd, agente local del Cable C1.

Durante estas reuniones, los escolares mostraban gran curiosidad y hacían muchas preguntas. ¡Todos están deseando subir al teleférico!

Los talleres se ofrecen a toda la dirección de los establecimientos situados cerca del teleférico. Si quieres organizar un taller, es muy sencillo: contacta con Saïd en el 06 32 87 00 52.