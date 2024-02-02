¿Cuál será la altura máxima de paso elevado del cable C1?

La altura en sobrevuelo del teleférico corresponde a la distancia entre la superficie del suelo de las cabinas cerradas y la superficie del suelo. La altura en sobrevuelo del cable C1 variará entre 25 metros y 40 metros, dependiendo de los lugares desbordados.

Para mayor comodidad de sus pasajeros y para preservar la privacidad de los residentes locales, la parte inferior acristalada de las cabinas quedará opacada. El suelo estará recubierto de PVC y no permitirá ninguna visibilidad hacia el suelo. Sin embargo, los viajeros disfrutarán de una vista panorámica de su territorio.