Encuentro en el corazón de La Végétale

El 30 de septiembre, los participantes de la Escape végétale, propuesta por SMER La Végétale, el Val-de-Marne Turismo y Ocio y el Comité Departamental de Senderismo del Val-de-Marne, vinieron a descubrir el Cable C1.

Más de cien senderistas han expresado su curiosidad por el teleférico al equipo del proyecto C1.

La C1 volará sobre el corredor verde durante 1,3 km, en 3 estaciones: La Végétale, Valenton y Limeil-Brévannes. Los desarrollos alrededor de estas estaciones se han diseñado en colaboración con el SMER (Propietario del Végétale) para optimizar la integración del paisaje, promover la movilidad suave y ofrecer espacios fáciles de usar.

Un repaso a este agradable paseo en pareja.