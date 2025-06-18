Los paseos comentados por la C1 y la vía verde La Végétale: ¡una mirada atrás en imágenes!

Muchos de vosotros participasteis en las caminatas guiadas ofrecidas por Île-de-France Mobilités y Île-de-France Nature el domingo 15 de junio.

Las visitas guiadas dirigidas por los equipos responsables de la C1 y la vía verde La Végétale fueron un gran éxito y ¡os agradecemos vuestro entusiasmo!

Los intercambios fueron muy intensos entre los equipos del proyecto y los participantes, tanto en el primer teleférico de Île-de-France como en la vía verde.

Nos complace haber compartido con vosotros el trabajo en colaboración que ha hecho posible llevar a cabo estos dos proyectos esenciales simultáneamente en la región.

En los próximos meses, daremos pasos decisivos adicionales en el avance de la obra de la C1 y la vía verde.