Estación Créteil – Pointe du Lac: obras en la Route de la Saussaie du Ban (RD102), de abril a mayo de 2023

Fecha de publicación: 11 de abril de 2023

Para liberar el espacio necesario para la construcción del teleférico, son esenciales obras viales y la reubicación de las redes subterráneas. Aquí, el trabajo consiste en desviar dos tuberías de agua potable para permitir la instalación de un pilón. La delimitación del lugar requiere marcas que se instalarán la noche anterior al inicio de los trabajos.

¿Cuánto durará este trabajo?

Los trabajos comenzarán a partir del 20 de abril de 2023 durante unas 4 semanas.

¿Qué cambia esto?

• La Route de la Saussaie du Ban (RD 102) estará cerrada al tráfico entre la Route de Pompadour (RD1) y el Chemin des Bassins.

• Estará prohibido aparcar en este tramo de la carretera durante la duración de los trabajos.

• Se instalará una desviación (ver mapa en la parte trasera).

Saïd, el agente local de Cable C1, hará rondas regulares por el sitio y estará a tu disposición para responder a tus preguntas o proporcionarte información. Se le puede contactar por teléfono en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.