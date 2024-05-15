Estación Limeil-Brévannes: ¡las estructuras metálicas de los garajes y del taller de mantenimiento están tomando forma!

El poste situado frente a la estación está ahora en la estación de Limeil-Brévannes. A ambos lados de la estación, los compañeros están ocupados levantando las estructuras metálicas de los garajes.

Esenciales para el correcto funcionamiento de tu teleférico, se utilizarán para el almacenamiento y mantenimiento de las cabinas, así como para su mantenimiento preventivo y curativo. ¡Y eso no es todo! También desde aquí se controlará el teleférico.

En este sitio hay mucho progreso y volveremos muy pronto para compartir con vosotros el backstage de este proyecto.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier