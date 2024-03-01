Estación de Pointe du Lac: tu futura pasarela peatonal está tomando forma

El futuro puente peatonal que conectará el centro comercial François Mitterrand con el teleférico y las estaciones de metro está tomando forma en el centro de la RD1.

Actualmente, los trabajos se centran en la construcción del centro del puente peatonal: "el pórtico central".

Con el tiempo, la pasarela peatonal tendrá 80 metros de longitud y ofrecerá un paseo plantado accesible para todos.

Facilitar tus conexiones y mejorar el espacio público: ¡este es también el objetivo del proyecto C1 Cable!