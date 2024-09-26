Información de trabajo - Pointe du Lac - Saussaie du Ban / Chemin des Bassins

Tras la elevación del pilar y los desarrollos alrededor de este eje, este tramo de la carretera se reabrirá gradualmente al tráfico.

¿Cuándo?

Desde el 1 de octubre de 2024: reapertura del aparcamiento y reapertura parcial de la carretera.

Desde noviembre de 2024: reapertura total.

¿Qué cambia esto?

Reapertura parcial de la carretera a partir del 30 de septiembre de 2024:

> De sentido único, en dirección a Valenton > París, con la obligación de girar a la derecha en la Route de Pompadour / RD 1.

El tráfico sigue cerrado en dirección a Paris > Valenton bajo las mismas condiciones que actualmente:

> desvío por la Route de Pompadour, la rue Ferdinand Pouillon y la rue Le Corbusier (dirección París / Province).

El límite de velocidad se mantiene en 30 km/h.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.

Saïd, agente local del Cable C1, sigue disponible para informarle en el 06 32 87 00 52.