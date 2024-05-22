Trasplante de árboles en el corredor verde "La Végétale"
Para preparar el paso del cable C1 sobre el corredor verde, preservando la biodiversidad, algunos de los árboles de la ruta tuvieron que ser trasladados a diferentes zonas del corredor verde: una medida de seguridad esencial para evitar que las copas de los árboles entren en contacto con las cabañas a largo plazo. El vivero de Châtelain (Val d'Oise) fue responsable de preparar el trasplante de unos 300 árboles y plantas jóvenes.
En total, participaron entre 15 y 20 especies diferentes (cerezos, arces, espinos, carpes, sauces, robles, perales, bolas de nieve, etc.). Esta operación se llevó a cabo en varias fases bajo la supervisión de Île-de-France Mobilités, y en estrecha colaboración con el SMER (Director de Proyecto del corredor verde de La Végétale) y los servicios técnicos del Departamento de Val-de-Marne.
Otoño 2022:
- Identificación de árboles a trasplantar.
Primavera 2023:
- Identificación de sitios aptos para su reubicación, tras estudios de suelo, dentro de un perímetro de 500 m.
- Preparación de las plantas: corte de las raíces ("semi-anillado") para promover la producción de nuevas raíces ("raíces") y reanudación del trasplante.
Otoño 2023:
El trasplante de plantas se realizó en 48 horas durante la semana de Santa Catalina, "donde toda madera echa raíces" (periodo de latencia).
Enriquecimiento del suelo antes de replantar, con compost y micorrización (asociación simbiótica entre hongos y raíces de plantas).
Se hizo todo lo posible para que la operación fuera un éxito. Los árboles empiezan a brotar... Y ahora, tenemos que dejar que el tiempo siga su curso, para que puedan echar raíces de nuevo.
