Trabajo nocturno en Pointe du Lac

Como parte de las obras en el teleférico que se están realizando actualmente en la estación Pointe du Lac, las obras tendrán lugar durante las noches del jueves 28 de marzo al viernes 5 de abril de 2024, entre la 1:15 y las 5:30 a.m., en franjas donde el metro 8 no circula.

Este trabajo se centra en el apuntalamiento y las obras de tierra del muro del pasillo más cercano a las vías del metro, y luego en la construcción de los cimientos del pilón de pórtico en la salida de la estación.

Durante estas intervenciones se generará contaminación acústica.

Saïd, el agente local de Cable C1, hará rondas regulares por el sitio y estará a tu disposición para responder a tus preguntas o proporcionarte información. Se le puede contactar por teléfono en el 06 32 87 00 52.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.

El equipo del proyecto C1 Cable.