La noche de la RATP trabaja en Pointe du Lac

Como parte de las obras del teleférico, las obras en la unión entre el edificio de pasajeros de la estación de metro M8 y la pasarela peatonal C1 comenzarán el martes 11 de junio. Se celebrarán bajo la gestión del proyecto de la RATP, entre las 21:30 y las 5:30 de la mañana, para no afectar al servicio de pasajeros. Este trabajo continuará en fases sucesivas hasta 2025.

La primera etapa de este trabajo consiste en el "humecimiento estructural" del edificio de pasajeros. El objetivo es reforzar la viga de hormigón armado que va a alojar la pasarela peatonal. Durante esta fase, que durará aproximadamente un mes, el andén del M8 Metro (andén 4) se reducirá ligeramente entre las 21:30 y el final del servicio.

Los equipos locales de la RATP están a tu disposición para responder a tus preguntas o proporcionarte información.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.

El equipo del proyecto C1 Cable