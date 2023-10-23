Villeneuve-Saint-Georges: Avenida John Fitzgerald Kennedy, reubicaciones de la red de aguas pluviales

Para liberar el espacio necesario para la instalación de un pilón de teleférico, son necesarias obras en carreteras y la reubicación de las redes de agua de lluvia.

Así, del 23 al 27 de octubre de 2023, se redujo la avenida J.-F. Kennedy se llevó a cabo y el tráfico de coches se limitó a 30 km/h.

No obstante, el tráfico y las plazas de aparcamiento se mantienen en ambas direcciones.

Este trabajo inicial será seguido por otras intervenciones entre ahora y finales de octubre a diciembre de 2023.

Saïd, el agente local de Cable C1, hará rondas regulares por el sitio y estará a tu disposición para responder a tus preguntas o proporcionarte información. Se le puede contactar por teléfono en el 06 32 87 00 52.