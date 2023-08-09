¡Vota por el adorno de tus futuros camarotes!

Fecha de publicación: 21 de marzo de 2022

Para 2025, podrás viajar en avión desde Créteil hasta Villeneuve-Saint-Georges pasando por Limeil-Brévannes y Valenton, con el cable C1. Île-de-France Mobilités te ofrece ahora la oportunidad de elegir el revestimiento exterior de este teleférico, el primero en Île-de-France. ¡Vota del 21 de marzo al 4 de abril!

VÍDEO cable C1: ¡elige el revestimiento de las futuras cabañas!

Elige el revestimiento exterior del cable C1

¿Una "plaza itinerante" minimalista, con un cartel reconocible para todos, desde el cielo o desde el suelo?

¿"Coma" en línea con los principios gráficos usados en todo el material rodante de la región de Île-de-France?

¿O dinámica de "sonrisa", positiva y curvilínea?

Entonces, ¿qué diseño elegirías para el cable C1?