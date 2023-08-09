¡Vota por el adorno de tus futuros camarotes!
Fecha de publicación: 21 de marzo de 2022
Vota por la piel C1 Cable del 21 de marzo al 4 de abril de 2022
Para 2025, podrás viajar en avión desde Créteil hasta Villeneuve-Saint-Georges pasando por Limeil-Brévannes y Valenton, con el cable C1. Île-de-France Mobilités te ofrece ahora la oportunidad de elegir el revestimiento exterior de este teleférico, el primero en Île-de-France. ¡Vota del 21 de marzo al 4 de abril!
VÍDEO cable C1: ¡elige el revestimiento de las futuras cabañas!
Elige el revestimiento exterior del cable C1
- ¿Una "plaza itinerante" minimalista, con un cartel reconocible para todos, desde el cielo o desde el suelo?
- ¿"Coma" en línea con los principios gráficos usados en todo el material rodante de la región de Île-de-France?
- ¿O dinámica de "sonrisa", positiva y curvilínea?
Entonces, ¿qué diseño elegirías para el cable C1?