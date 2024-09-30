Días Europeos del Patrimonio: ¡un repaso en imágenes!

¡Muchos de vosotros participaron en la visita a la obra de la estación Limeil-Brévannes el 22 de septiembre!

La visita guiada liderada por el equipo del proyecto fue un gran éxito y ¡os agradecemos vuestro entusiasmo!

El C1 Cable, el primer teleférico urbano de Île-de-France, pasará a formar parte del patrimonio de la región de Île-de-France y la gente de Val-de-Marne será la primera en beneficiarse.

En los próximos meses, daremos pasos decisivos adicionales en el avance del proyecto C1.

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier