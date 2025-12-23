El cable C1 está en buenas manos
Publicado el
¡Probablemente ya los hayas visto desde el 13 de diciembre!
Desde la puesta en marcha del cable C1, los equipos operativos de Bus Marne et Seine y Cable C1 han estado completamente movilizados para garantizar el correcto funcionamiento del teleférico, al servicio de los pasajeros. A pesar de la gran curiosidad y la asistencia excepcional, el C1 te transporta sin ningún contratiempo. Las paradas temporales de unos segundos a unos minutos a veces te sorprenden, pero son normales y necesarias para regular el flujo de pasajeros, facilitar el embarque o desembarco de una persona con movilidad reducida que necesita más tiempo para acomodarse, y en el caso de bloquear las puertas con un carrito o una bolsa.