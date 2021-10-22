Villa Nova

Un balneario entre la ciudad y los campos

La estación está situada en Villeneuve-Saint-Georges, en el distrito de Bois Matar, a lo largo de la Avenida J.-F. Kennedy, cerca de la escuela Anne Sylvestre y frente al distrito residencial. Como estación terminal, sus dimensiones se han reducido al mínimo para preservar la zona agrícola y preservar las vistas desde la ciudad hasta la naturaleza. También por esta razón, su diseño arquitectónico se basa en el uso del vidrio para crear un juego de transparencia entre espacios, permitiendo que la luz y las vistas fluyan entre los campos y la ciudad.

Cuando se ponga en marcha, la zona de despegue ofrecerá a pasajeros y transeúntes el espectáculo de cabinas en movimiento sobre un fondo de campos agrícolas.

Un espacio público completamente renovado

Se construirá una acera ancha frente a la estación y los pasajeros podrán acceder fácilmente a los andenes, incluso en caso de tráfico intenso.

En el patio delantero, la ampliación del espacio permitirá integrar asientos, un carril bici de sentido único y plantaciones. En el borde del patio delantero, el borde del campo se trata con una franja vegetal diversificada que ofrece variadas floraciones a lo largo del año.