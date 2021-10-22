Un terminal multimodal

Situada con vistas a la RD1, la estación de cable C1 Créteil - Pointe du Lac estará en interconexión directa con la estación terminal del Metro 8, así como con las numerosas líneas de autobús existentes. En la confluencia de todos estos modos, el teleférico enriquecerá y fortalecerá este centro multimodal.

Así, los futuros usuarios del cable C1 estarán conectados a la red pesada de Île-de-France para llegar a París o al futuro Metro 15, en solo tres estaciones del Metro 8.

Un viaje de pasajeros simplificado y ecológico

Un nuevo puente peatonal de 80 metros de longitud, convertido en un paseo plantado, conectará las estaciones Cable C1 y Metro 8 con el centro comercial François Mitterrand. Nivelado en una pendiente suave, facilitará las conexiones para todos. Los pasajeros accederán directamente a los andenes del Cable C1 en el mismo nivel y a los andenes del metro de la línea 8, desde el entresuelo del edificio de pasajeros, por una escalera y un ascensor. Las paradas de autobús existentes también serán más accesibles gracias a la nueva pasarela peatonal.

Generosamente plantado, este paseo reservado para medios de transporte blandos y cruzar la RD1 calmará la zona. Las plantaciones estarán compuestas de plantas perennes, gramíneas y arbustos. El mobiliario urbano para descansar o esperar completará el conjunto.