Una estación en el claro

El complejo está situado en el corazón de La Végétale. Este entorno boscoso y la topografía del terreno inspiraron directamente su diseño para:

- garantizar el acceso a nivel desde La Végétale y las calles adyacentes;

- minimizar el impacto visual de la estación en su entorno;

Un nuevo espacio en armonía con su entorno

Los caminos blandos de La Végétale permitirán naturalmente el acceso a los muelles, desde la rue Georges Clémenceau, la avenida Descartes y desde el futuro terminal de autobuses. El diseño de la estación y las zonas de despegue están diseñados para integrarse con el paisaje y preservar el carácter bucólico del lugar.

Los senderos que extenderán los de La Végétale se crearán con pendientes inferiores al 4% y el acceso a los andenes, en el mismo nivel, será legible para todos. A ambos lados, muebles de madera proporcionarán zonas de descanso, picnic y juegos para viajeros y caminantes.

Se plantarán nuevos árboles endémicos que facilitarán la transición entre el bosque existente y el prado recién creado. Cada una de las especies plantadas será elegida por sus cualidades de apariencia (colores, estacionalidad, etc.), sus cualidades ecológicas (plantas melíferas, plantas de bayas) y su durabilidad en espacios públicos.