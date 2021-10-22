Una estación con un estanque ornamental

La estación está situada en el corazón de La Végétale, en una pendiente pronunciada, en la esquina de la rue Gabriel Péri. Ofrecerá una vista despejada de la llanura de Créteil hacia el norte.

La presencia de agua caracteriza este tramo de La Végétale y se construirán dos cuencas alrededor de la estación: una cuenca de retención de agua de escorrentía y una cuenca acuática ornamental.

Viajeros y caminantes podrán contemplar el paisaje desde las gradas del amplio patio de la estación, creada al pie del complejo. Esta nueva plaza pública se convertirá, tanto a escala de calle como a escala de ciudad, en un punto de encuentro entre la naturaleza y la ciudad.

Una nueva perspectiva sobre la ciudad

La topografía del recinto favorece la integración de la estación, las zonas de despegue y los andenes en el paisaje. Los muelles serán accesibles para todos desde La Végétale, la Ruelle de Paris y la rue Gabriel Péri. El callejón de París se ensanchará y remodelará para crear caminos seguros para peatones y ciclistas. También estará bordeado por plantaciones que ofrecen una pantalla verde hacia las casas.

El paisajismo fue diseñado en armonía con La Végétale. La paleta de plantas elegida estará adaptada a las variaciones de humedad del suelo (viburno, cornejo, madreselva, etc.). El entorno natural existente se enriquecerá con la plantación de nuevos árboles endémicos y frutales, incluidos los manzanos.