Compensación forestal

En el Domaine de Montebise, situado en Pierre-Levée y Signy-Signets, a unos 45 km al noreste del Cable C1

Tipo de trabajo: Replantación, mantenimiento y reforestación de ciertas parcelas pobladas por fresnos afectados por la calosa y que mueren irreversiblemente.

Superficie en cuestión: 1,2 hectáreas

Especies replantadas: especies objetivo como el roble sésil (Quercus petraea) y el roble pubescens (Quercus pubescens) y especies acompañantes como Torminal Alisier (Sorbus torminalis) y Cormier (Sorbus domestica).