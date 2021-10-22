Compensación forestal
Su objetivo es restaurar las áreas boscosas diversificadas y mantener la capital nacional forestal. Así, más de 5 hectáreas de parcelas, situadas en el Val-de-Marne y Seine-et-Marne, serán reforestadas, es decir, una reforestación cuatro veces mayor que la desforestación realizada en el trazado de la línea C1.
Pino Laricio
En el Domaine de Grosbois, situado en Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie y Villecresnes, a unos 3 km del proyecto C1 Cable
Tipo de trabajo: Replantación
Superficie en cuestión: 4 ha
Especies replantadas: Robles sesiles, pino laricio, cerezos, alisiers, roble rojo
Le Cormier
En el Domaine de Montebise, situado en Pierre-Levée y Signy-Signets, a unos 45 km al noreste del Cable C1
Tipo de trabajo: Replantación, mantenimiento y reforestación de ciertas parcelas pobladas por fresnos afectados por la calosa y que mueren irreversiblemente.
Superficie en cuestión: 1,2 hectáreas
Especies replantadas: especies objetivo como el roble sésil (Quercus petraea) y el roble pubescens (Quercus pubescens) y especies acompañantes como Torminal Alisier (Sorbus torminalis) y Cormier (Sorbus domestica).