Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Compensación forestal

Su objetivo es restaurar las áreas boscosas diversificadas y mantener la capital nacional forestal. Así, más de 5 hectáreas de parcelas, situadas en el Val-de-Marne y Seine-et-Marne, serán reforestadas, es decir, una reforestación cuatro veces mayor que la desforestación realizada en el trazado de la línea C1.

Pino Laricio

En el Domaine de Grosbois, situado en Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie y Villecresnes, a unos 3 km del proyecto C1 Cable

Tipo de trabajo: Replantación

Superficie en cuestión: 4 ha

Especies replantadas: Robles sesiles, pino laricio, cerezos, alisiers, roble rojo

Le Cormier

En el Domaine de Montebise, situado en Pierre-Levée y Signy-Signets, a unos 45 km al noreste del Cable C1

Tipo de trabajo: Replantación, mantenimiento y reforestación de ciertas parcelas pobladas por fresnos afectados por la calosa y que mueren irreversiblemente.

Superficie en cuestión: 1,2 hectáreas

Especies replantadas: especies objetivo como el roble sésil (Quercus petraea) y el roble pubescens (Quercus pubescens) y especies acompañantes como Torminal Alisier (Sorbus torminalis) y Cormier (Sorbus domestica).