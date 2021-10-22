El corredor verde - La Végétale
Estación La Végétale, vista desde el cielo.
El cable C1 sobrevola La Végétale entre las estaciones Limeil-Brévannes y La Végétale, a lo largo de 1,3 km. Los dos proyectos tienen en común que son 100% accesibles para todos. A largo plazo, promoverán el uso de modos de transporte blandos y ofrecerán a los usuarios espacios acogedores y verdes.
Desde el diseño del cable C1, se tuvieron en cuenta las características de esta vía verde de 20 km:
- caminos que conducen a las estaciones, entorno ajardinado e inserción arquitectónica de las estaciones y pilones diseñados para crear continuidad entre el teleférico y La Végétale;
- la instalación de postes planeada para integrarse en los paisajes cruzados;
- árboles preservados en las zonas de sobrevuelo gracias al trabajo y la financiación en colaboración de los dos propietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités y el Syndicat mixte d'études et de réalisation (SMER).
El C1 Cable y La Végétale, proyectos concordantes
Se plantan más de 500 árboles alrededor de las estaciones y a lo largo de la ruta:
- Se eligieron 65 especies por su robustez y bajo consumo de agua: árboles altos, arbustos, gramíneas y perennes...
- El 75% de ellos son endémicos y recomendados por la guía de plantas autóctonas de la cuenca de París.
- A lo largo del año, el follaje y las flores ofrecerán una gama cambiante de colores alrededor y dentro de los complejos.
- Entre ahora y la puesta en servicio, se trasplantarán unos 200 retoños.
Retrato de Gilles Duquenoy
Una palabra del propietario del proyecto de La Végétale
El Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) "La Végétale", que asocia la Región, Île-de-France Nature y el Departamento 94, es la autoridad contratante para la vía verde entre Créteil y Santeny.
Gilles Duquenoy, ingeniero agrícola y gestor de proyectos en Île-de-France Nature, repasa el estrecho trabajo de colaboración realizado entre SMER y Île-de-France Mobilités, desde el diseño del teleférico.
Cuando oíste hablar del proyecto C1 Cable, ¿cuáles fueron tus primeras reacciones?
Todo lo que compone La Végétale —espacios boscosos y naturales, caminos peatonales y bici en un paisaje preservado— podría parecer a primera vista bastante alejado de un proyecto de teleférico urbano. Nuestro proyecto ya estaba bastante avanzado y, ante nuestras preocupaciones, Île-de-France Mobilités se comprometió de inmediato a llevar a cabo un trabajo de colaboración extenso para permitir una buena integración de la infraestructura en las zonas naturales, buscando soluciones técnicas adaptadas y seguras para mantener los árboles por debajo de la línea. Este trabajo en colaboración se inició a partir de los primeros estudios del teleférico en 2014 y ha continuado a lo largo de las distintas fases del proyecto (esquemático, AVP, PRO, etc.).
En tu opinión, ¿cuáles fueron los retos particulares de insertar el cable C1 en el corredor verde? ¿Y cómo se han gestionado entre el SMER y Île-de-France Mobilités?
Por ejemplo, el trabajo en estrecha colaboración ha permitido adaptar la ubicación y altura de los pilones para preservar el mayor número posible de árboles y preservar la biodiversidad local. El trasplante de árboles que no pueden mantenerse por debajo de la línea, la reforestación y la reconstitución de nuevos entornos naturales como humedales también forman parte de las acciones positivas llevadas a cabo en colaboración.
¿Cuáles son los beneficios que esperan los usuarios del corredor verde con el cable C1?
La Végétale, por supuesto, beneficiará a los residentes locales en sus trayectos diarios, pero también será una instalación importante para el acceso a la naturaleza y actividades de ocio. Gracias al trabajo en colaboración llevado a cabo, con 3 estaciones accesibles directamente desde la vía verde, ambos proyectos forman parte de un objetivo común de mejorar la calidad de vida de los habitantes. La Végétale es un acceso privilegiado a la C1 para desplazarse diariamente y la C1 facilita el acceso a La Végétale y al cinturón verde de Île-de-France para el ocio. ¡Y esto es aún más importante porque se permitirán bicicletas a bordo de los camarotes!