Las cabañas

105 camarotes 100% accesibles con 10 asientos

Las cabinas del C1 Cable son espaciosas y cada una ofrece una capacidad máxima de 10 asientos, todos 100% sentados. Su diseño modular los hace accesibles para personas con movilidad reducida, bicicletas y carritos.

Para garantizar un lugar para todos, incluso durante la hora punta, el C1 Cable está diseñado desde el principio para tener más de un 30% más de asientos de los que se necesitan en horas punta en el momento de puesta en marcha. Con el tiempo, se pueden añadir hasta 25 cabinas adicionales a la línea en caso de aumento del tráfico de pasajeros.

Equipadas con videovigilancia, información visual y auditiva en tiempo real para los pasajeros, un sistema de llamada con la estación de control y ventilación natural gracias al movimiento de la línea, las cabinas ofrecen un viaje cómodo y seguro. Para mayor comodidad de sus pasajeros y preservar la privacidad de los residentes locales, la parte inferior acristalada de las cabinas está opacada.