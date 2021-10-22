El ejemplo del T10

Île-de-France Mobilités es un propietario habitual del proyecto del enfoque ERC y desde 2016 ha estado desplegando acciones significativas para cumplir con sus obligaciones medioambientales en todos los proyectos de desarrollo de los que es propietaria del proyecto (T4, T9, T12, etc.).

El proyecto del tranvía 10 es ejemplar en términos de compensación ecológica. Los inventarios más recientes muestran la recolonización de los sitios de compensación, situados a ambos lados de la ruta en Châtenay-Malabry, por las especies objetivo (tritón palmeado, pipistrelo común, mariposa medio luto, cernícalo, vencejo negro, etc.). Île-de-France Mobilités se ha comprometido a monitorizar estas medidas de repoblación hasta 2049.