Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Investigación pública

Actualizado el

2019 - Declaración de Utilidad Pública

22.10.2019 - Decreto prefectural declarando utilidad pública

2019 - Declaración del proyecto

2019.10.09 - Declaración del Proyecto - Deliberación del Consejo de Administración de las FDI

2019 - Informe de la Comisión de Investigación

12.07.2019 - Informe de la investigación y conclusiones fundamentadas de la comisión de investigación

2019.07.12 - Apéndices al Informe de la Junta de Investigación

2019 - Investigación pública

2019.03.01 - Aviso de investigación pública

2019. Expediente de Investigación Pública (DEUP: Anexos A a K)

DEUP - Prueba A: Objeto de la investigación, información legal y administrativa

DEUP - Prueba B: Nota explicativa y características de las estructuras de ingeniería más importantes

13.6 MB

DEUP - Prueba C: Plano del sitio

2.0 MB

DEUP - Exposición D: Plano general de las obras

2.9 MB

DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 1

951.0 KB

DEUP - Prueba F: - Evaluación Económica y Social

11.5 MB

DEUP - Prueba G 1: Compatibilidad de los documentos de planificación urbana de Créteil

22.0 MB

DEUP - Prueba G 2: Compatibilidad de los documentos de urbanismo de Limeil Brévannes

10.4 MB

DEUP - Anexo H: Estimación resumida de gastos

850.1 KB

DEUP - Prueba I: Procedimientos de consulta

24.4 MB

11.07.2018 - Deliberación del Consejo de Administración del IDFM - Aprobación del SDP y el DEUP

508.3 KB

2018 - Esquema de principios

2018 - Diagrama Esquemático (SDP)

27.7 MB