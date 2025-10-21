Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Investigación pública
2019 - Declaración de Utilidad Pública
22.10.2019 - Decreto prefectural declarando utilidad pública
3.3 MB
2019 - Declaración del proyecto
2019.10.09 - Declaración del Proyecto - Deliberación del Consejo de Administración de las FDI
2.2 MB
2019 - Informe de la Comisión de Investigación
12.07.2019 - Informe de la investigación y conclusiones fundamentadas de la comisión de investigación
6.0 MB
2019.07.12 - Apéndices al Informe de la Junta de Investigación
11.8 MB
2019 - Investigación pública
2019.03.01 - Aviso de investigación pública
534.9 KB
2019. Expediente de Investigación Pública (DEUP: Anexos A a K)
DEUP - Prueba A: Objeto de la investigación, información legal y administrativa
1.7 MB
DEUP - Prueba B: Nota explicativa y características de las estructuras de ingeniería más importantes
13.6 MB
DEUP - Prueba C: Plano del sitio
2.0 MB
DEUP - Exposición D: Plano general de las obras
2.9 MB
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 1
951.0 KB
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 2
DEUP - Ejemplo E: Evaluación de Impacto, Capítulo 3
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 4
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 5
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 6
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 7
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 8
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 9
DEUP - Prueba E: Evaluación de Impacto, Capítulo 10
DEUP - Prueba E: Declaración de impacto, capítulo 11
DEUP - Ejemplo E: Estudio de impacto, puntos específicos
DEUP - Prueba F: - Evaluación Económica y Social
11.5 MB
DEUP - Prueba G 1: Compatibilidad de los documentos de planificación urbana de Créteil
22.0 MB
DEUP - Prueba G 2: Compatibilidad de los documentos de urbanismo de Limeil Brévannes
10.4 MB
DEUP - Anexo H: Estimación resumida de gastos
850.1 KB
DEUP - Prueba I: Procedimientos de consulta
24.4 MB
11.07.2018 - Deliberación del Consejo de Administración del IDFM - Aprobación del SDP y el DEUP
508.3 KB
2018 - Esquema de principios
2018 - Diagrama Esquemático (SDP)
27.7 MB