Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Kit de prensa
Actualizado el
Presentación del proyecto
Figuras clave del proyecto
4 municipios cruzados
© Île-de-France Mobilités
4,5 km de ruta desde Créteil hasta Villeneuve-Saint-Georges
© Île-de-France Mobilités
5 estaciones separadas entre 500 y 1800 metros
© Île-de-France Mobilités
Se esperan 11.000 pasajeros diarios
© Île-de-France Mobilités
Unos 18 minutos entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges
© Île-de-France Mobilités
Camarotes con 10 asientos
© Île-de-France Mobilités
Menos de 30 segundos entre camarotes
© Île-de-France Mobilités
El proyecto C1 Cable en vídeo
Découvrez la cabine aux marchés de Noël de Valenton et de Limeil-Brévannes !
¡Descubre la cabaña en los mercados navideños de Valenton y Limeil-Brévannes!
© Île-de-France Mobilités
Visionnez le levage du premier pylône du projet
Observa la elevación del primer pilar del proyecto
© Île-de-France Mobilités
Le dévoilement du prototype de la cabine
La presentación del prototipo de la cabina
© Île-de-France Mobilités
Timelapse du levage du premier pylône
Observa el timelapse del levantamiento del primer pilar
© Île-de-France Mobilités