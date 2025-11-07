Kit de prensa

Cable

Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Presentación del proyecto

Paquete informativo

El logotipo del proyecto

Logotipo horizontal

Logotipo horizontal

Logotipo vertical

Logotipo vertical

Mapas de la ruta

Mapa amplio

Mapa amplio

Mapa ampliado

Mapa ampliado

Mapa con figuras clave

Mapa con figuras clave

Contactos y el sistema local

Contacto de cable C1

Contacto del agente de divulgación

Los financiadores

El coste y la financiación del proyecto

El coste y la financiación del proyecto

Banner de los logotipos financieros

Banner de los logotipos financieros

Cable en imágenes

Las perspectivas para el resort de Pointe du Lac

Las perspectivas para la estación Limeil-Brévannes

Las perspectivas para el resort de Valenton

Las perspectivas para el resort La Végétale

Las perspectivas para el balneario Villeneuve-Saint-Georges

El interior y exterior de la cabaña

  • Pantalla de Información para Pasajeros | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Marche pied © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Interior de la cabina | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Techo del cielo estrellado | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Cámara de vigilancia | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Intercomunicador de botón de llamada | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Barra de agarre | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Frente al puesto | © Île-de-France Mobilités/Ciudad de Limeil-Brévannes
  • Cabina de perfil | © Île-de-France Mobilités

Figuras clave del proyecto

4 municipios cruzados

4,5 km de ruta desde Créteil hasta Villeneuve-Saint-Georges

5 estaciones separadas entre 500 y 1800 metros

Se esperan 11.000 pasajeros diarios

Unos 18 minutos entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges

Camarotes con 10 asientos

Menos de 30 segundos entre camarotes

El proyecto C1 Cable en vídeo

Estaciones antes/después

© Île-de-France Mobilités

Vídeos

Découvrez la cabine aux marchés de Noël de Valenton et de Limeil-Brévannes !

¡Descubre la cabaña en los mercados navideños de Valenton y Limeil-Brévannes!

Visionnez le levage du premier pylône du projet

Observa la elevación del primer pilar del proyecto

Le dévoilement du prototype de la cabine

La presentación del prototipo de la cabina

Timelapse du levage du premier pylône

Observa el timelapse del levantamiento del primer pilar

¡Contacta con el departamento de prensa si quieres más vídeos sobre el proyecto!