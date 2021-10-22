Cable

Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Prensa

Contactos de prensa

Estos contactos están destinados únicamente a periodistas y servicios de prensa:

Amélie Lange

Teléfono: 01 82 53 80 90

Correo electrónico: [email protected]

Alexandre Bergalasse

Teléfono: 06 99 76 07 26

Correo electrónico: [email protected]

Síguenos en redes sociales

Imagen decorativa

Facebook

Kit de prensa: todos los gráficos para descargar

Presentación del proyecto

El logotipo del proyecto

Mapas de la ruta

Contactos y el sistema local

Los financiadores

El cable C1 en imágenes

Perspectivas para los complejos

⇒ Encuentra todas las perspectivas en baja definición aquí

Fotos de la cabaña

El cable C1 en vídeos

Figuras clave del proyecto