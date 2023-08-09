¿Cuál fue el propósito de la consulta?

Las principales lecciones aprendidas de la consulta preliminar fueron las siguientes:

Realizar los estudios sobre la base de un recorrido de 4,5 km que conecta Créteil y Villeneuve-Saint-Georges, sirviendo a los municipios de Limeil - Brévannes y Valenton.

Continuar los estudios de viabilidad sobre la ubicación de las plantas y variantes de diseño (varios escenarios de ubicación para las estaciones de Pointe du Lac y Émile Zola, y una variante de diseño para la estación Temps Durables).

Presta especial atención a la calidad de la inserción del cable en su entorno.

Continuar los intercambios con los habitantes y los funcionarios electos de los distintos municipios a lo largo del recorrido.

Durante la consulta también se llevó a cabo trabajos específicos en colaboración con asociaciones que defienden los derechos de las personas con movilidad reducida (PRM). Desde la consulta, se han realizado numerosos estudios, como el estudio de oportunidad y previabilidad de tres variantes adicionales de estaciones y rutas en Pointe du Lac, el estudio de impacto y el estudio de consolidación de costes. Las discusiones continuaron, en particular con socios y asociaciones PRM, para convertir el Cable C1 en un medio de transporte adaptado a las necesidades y expectativas de todos los usuarios.