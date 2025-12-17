¿Cuánto costó este proyecto?

El coste del proyecto C1 Cable asciende a 138 millones de euros, incluyendo las cabinas. La infraestructura, es decir, la construcción del teleférico y los centros de intercambio (incluyendo estaciones, patios, paradas de autobús, puntos de bajada, instalaciones y servicios para ciclistas), está financiada por el Estado y la Unión Europea con un 21%, la región de Île-de-France con un 49% y el Departamento con un 30%. La operación, es decir, la operación y mantenimiento del teleférico así como de las cabinas, está financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.